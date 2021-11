Ligue des champions : "L'équipe va s'améliorer petit à petit", assure Pochettino

Malgré une défaite face à Manchester City (2-1), le Paris Saint-Germain est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il risque toutefois d'affronter un cador du football européen comme Liverpool ou le Bayern Munich. Une victoire face à l'équipe de Pep Guardiola aurait assuré aux Parisiens de prendre la tête de leur groupe. L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino ne cache pas sa déception.

"Ils ont mieux commencé. Ils ont été très agressifs dans le pressing. Il y a eu de bonnes choses et d'autres qu'il faut améliorer. À 0-0 à la mi-temps, on a pu régler certains problèmes. On avait le match sous contrôle à 1-0. Je suis déçu du résultat. Il faut progresser tous les jours", a assuré le coach argentin. "Verratti et Wijnaldum sont blessés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas joué. Il faut s'améliorer dans tous les aspects, tous les domaines. (…) On s'améliore. Je suis content du processus. Il y a des choses meilleures maintenant qu'il y a un mois. Petit à petit, l'équipe va s'améliorer."

Concernant les rumeurs qui l'envoient sur le banc vacant de Manchester United, Mauricio Pochettino reste évasif. "Les joueurs connaissent bien la situation. Il y a des rumeurs dans ce milieu, certaines positives, certaines négatives. Ce n'est pas le moment d'en parler", a-t-il lancé à l'issue de la rencontre.