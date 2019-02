Ligue des champions : 8es ou élimination, les différents scénarios pour l'OL

publié le 27/11/2018 à 08:32

Invaincu après quatre matches sur la scène européenne cette saison (un succès, trois nuls), auteur d'un authentique exploit sur la pelouse de Manchester City lors de la première journée, 2e de son groupe à deux matches de la fin.



Sur le papier, l'Olympique Lyonnais se trouve en position idéale pour retrouver les 8es de finale de la Ligue des champions. Mais le club de Jean-Michel Aulas peut aussi tout perdre, in fine, même le repêchage en Europa League.



Depuis l'inauguration de son nouveau stade, le 9 janvier 2016, jamais l'OL n'a eu le privilège de disputer un match aller-retour à élimination directe dans la plus grande des compétitions. En 2015, il avait terminé dernier d'un groupe composé du Zénith Saint-Pétersbourg, de Valence et de La Gantoise. L'année d'après, la Juventus Turin et le Séville FC l'avaient devancé. L'an dernier, il n'était pas qualifié pour la phase de groupes.

Dernier 8e en 2012

Pour trouver trace d'une qualification pour les 8es, il faut remonter sept ans en arrière, lors de la saison 2011-2012. L'aventure s'était piteusement arrêtée à Chypre, sur la pelouse de l'Apoel Nicosie, aux tirs au but. Kim Källström, Lisandro Lopez et Bafétimbi Gomis avaient réussi le leur avant les échecs d'Alexandre Lacazette et Michel Bastos. Dur à avaler.

La génération des Nabil Fekir, Tanguy Ndombélé, Memphis Depay, Lucas Tousart remettra-t-elle les Gones au centre de l'échiquier européen ? Elle s'en est donné les moyens d'entrée en surprenant City (1-2). Mais ensuite, le Lyon de Bruno Génésio a gâché, contre le Shakhtar Donetsk à huis clos (2-2), à Hoffenheim (3-3) après avoir mené 2-1 et encore contre les Allemands (2-2) alors qu'il avait fait le break après 28 minutes et a évolué à 11 contre 10 durant 40. Première balle de match manquée.

Un nul peut suffire

Dans le même temps, City a fait le plein. À deux journées de la fin, la situation est la suivante : Manchester City 9 points, Lyon 6, Hoffenheim 3, Donetsk 2. Personne n'est officiellement qualifié ni éliminé. Lyon reçoit les Anglais mardi 27 novembre (21h) avant de terminer en Ukraine mercredi 12 décembre (21h).



Premier cas de figure : l'OL bat encore Manchester. La qualification sera dans la poche si Hoffenheim ne gagne pas contre le Shakhtar. Dans le cas contraire, Lyon passera assurément avec un point de plus pris en Ukraine et pourra même se permettre d'y perdre si Hoffenheim ne s'impose pas à City lors de la dernière journée.



Deuxième cas de figure : match nul au Groupama Stadium. City est qualifié. Lyon aussi si Hoffenheim et le Shakhtar partagent aussi les points. Quant à une défaite des Lyonnais, elle assurera aux hommes de Pep Guardiola la première place du groupe F. Et si dans le même temps Hoffenheim gagne, l'OL tomberait à la 3e place, certes avec la garantie de jouer l'Europa League en février prochain, comme ces deux dernières saisons.