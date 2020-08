publié le 18/08/2020 à 16:51

Contre toute attente le Rasen Ballsport Leipzig joue ce mardi 18 août une demi-finale de Ligue des champions. Après avoir vaincu Atlético Madrid, le club allemand affrontera le Paris Saint-Germain.

Le RB Leipzig, entraîné par Julian Nagelsmann, ne part pas favori. Le club n'a été créé qu'en 2009, son effectif et son staff sont jeunes et peu expérimentés... Et pourtant ils se sont frayé un chemin jusqu'en demi-finale. Mais, le Paris Saint-Germain doit faire preuve de prudence face à son adversaire, qui a déjà fait chuter des plus grands clubs comme l'Atlético Madrid, mais aussi Tottenham, finaliste lors de l'édition précédente.

Contrairement au Paris Saint-Germain qui devra commencer le match sans Keylor Navas, Marco Verratti ni Idrissa Gueye, l'effectif de Julian Nagelsmann est au complet. Il est en possession de toutes ses armes, offensives comme défensives.

1. Marcel Sabitzer

Capable de jouer comme milieu offensif tout comme ailier droit, Marcel Sabitzer est un joueur redoutable pour le RB Leipzig. Toujours bien placé, on le retrouve souvent au cœur des actions pour marquer ou délivrer une passe décisive.

Sur les matchs qu'il a joués en Ligue des champions, il est auteur de 4 buts et 3 passes décisives. Sont atout : sa frappe de balle. Il peut tirer de loin et surprendre le gardien adverse, notamment sur coup de pied arrêté. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui joue avec son gardien remplaçant.

2. Yussuf Poulsen

Yussuf Poulsen, l'attaquant du RB Leipzig arbore le brassard de capitaine face à Freiburg Crédit : Jan Woitas / POOL / AFP

Le numéro 9 de l'équipe, le buteur. Yussuf Poulsen a vécu une fin de saison compliquée. Blessé fin mai à la cheville, il refoule enfin la pelouse contre l'Atletico Madrid, mais il n'a pas été décisif. Un peu maladroit face au but, il n'a pas été brillant pendant la rencontre, mis à part pour presser les adversaires.

Mais l'attaquant danois doit assumer ses responsabilités. À 26 ans, il est le joueur le plus capé dans l'histoire du club. Auteur de 63 buts et 51 passes décisives en près de 250 matchs. Il doit aujourd'hui briller pour pallier au départ de Timo Werner, le buteur phare transféré à Chelsea. Nul doute qu'il voudra rattraper sa piètre performance du dernier match.

3. Dayot Upamecano

Le défenseur central français du RB Leipzig Dayot Upamecano Crédit : RONNY HARTMANN / AFP

Auteur d'une performance incroyable lors de la dernière rencontre, le défenseur français Dayot Upamecano a d'ailleurs été élu homme du match. Rapide, musclé et expérimenté, "la Bête" comme on le surnomme va faire vivre un enfer aux attaquants du PSG.



"Il est incroyablement rapide et a une énorme puissance corporelle. Son potentiel est incroyable, et il est loin d'avoir encore montré tout ce qu'il peut faire" explique son entraîneur Julian Nagelsmann.



Il reste désormais à voir si face à des attaquants expérimentés, rapides et techniques comme Kylian Mbappé et Neymar, la défense du RB Leipzig fera le poids.

4. Dani Olmo

Le milieu espagnol Dani Olmo face à l'Atlético Madrid Crédit : Miguel A. Lopes / POOL / AFP

Buteur face à l'Atlético Madrid, le jeune milieu de terrain Dani Olmo est la révélation de cette fin de saison. À 22 ans, il est déjà champion d'Europe espoir avec l'Espagne. Pourtant il a enchaîné les matchs sur le banc de touche après son arrivée lors du mercato hivernal.



Il aura fallu attendre la reprise du championnat après l'arrêt de toutes les compétitions pour voir le milieu espagnol briller. Souvent titulaire en championnat, il a même été décisif en Ligue des champions.



Omniprésent, il est généralement visible dans la récupération comme dans la relance. Néanmoins, il a été auteur d'une prestation un peu décevante en quarts de finale. Lui aussi, cherchera sûrement à assurer son statut de future star face au Paris Saint-Germain.