Ligue des champions : 3 raisons de croire à la victoire du PSG contre Leipzig

publié le 18/08/2020 à 14:33

Après des années de malédiction, le PSG a enfin franchi la barre des quarts de finale en Ligue des champions, éliminant l'Atalanta Bergame au tour précédent au terme d'un match haletant (2-1) conclu par un but d'Éric Maxim Choupo-Moting dans le temps additionnel. Le club parisien peut maintenant aspirer à une place en finale, mais doit se défaire d'un dernier barrage : le RB Leipzig.

Les Rouge et Bleu seront favoris au coup d'envoi, le mardi 18 août, mais devront malgré tout se méfier du club de la région de la Saxe, qui a réussi à se défaire de l'Atlético Madrid (2-1) en quart de finale et terminé troisième de Bundesliga derrière le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Les Parisiens devront composer avec quelques blessures : leur gardien titulaire Keylor Navas, une nouvelle fois décisif face à l'Atalanta, ne sera pas au rendez-vous, tandis que la présence d'Idrissa Gueye et Marco Verratti n'est pas encore certaine. Malgré cela, le club de la Capitale à toutes ses chances dans cette confrontation à élimination directe.

1. Statistiquement, le PSG est meilleur

Mardi soir, les Parisiens auront à disposition Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, en plus de Mauro Icardi et Pablo Sarabia. Une attaque compétitive qui permet au PSG d'être la deuxième équipe la plus prolifique en Ligue des champions cette saison (22 buts), derrière seulement le Bayern Munich (39 buts), qui a infligé 8 buts au FC Barcelone en quart de finale le 14 août (8-2).

S'ils marquent beaucoup, les Parisiens concèdent également très peu, avec une charnière centrale Thiago Silva-Kimpembe rassurante et de bonnes performances de Marquinhos devant la défense. En 9 matchs de Ligue des Champions, le PSG n'a encaissé que 5 buts, dont deux face au Real Madrid en phases de poule. Une solidité que leur offre le meilleur ratio de buts encaissés par match (0,56), près de deux fois inférieur à celui du RB Leipzig (1).

2. Un surplus d'expérience

Certes, le PSG version Qatari n'était jamais arrivé aussi loin en Ligue des Champions, ne dépassant jamais la barre des quarts de finale, mais il compte dans son effectif plusieurs anciens vainqueurs. Parmi eux, Neymar, champion en 2015, Angel Di Maria, en 2014, et Keylor Navas, vainqueur trois fois avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018) mais qui sera absent face à Leipzig.

Il peut aussi compter sur plusieurs joueurs d'expériences, avec plus de 50 matchs européens au compteur, comme Marquinhos (53), Verratti (58), Thiago Silva (94) et Juan Bernat (56).

À l'inverse, l'effectif de Leipzig détonne par sa jeunesse. La moyenne d'âge dépasse à peine les 24 ans, et au coup d'envoi face à l'Atletico Madrid , le gardien hongrois Gulasci était le seul joueur âgé de plus de 30 ans. C'est la première fois que le très jeune club, né en 2009, dispute une phase éliminatoire de la Ligue des Champions.

3. Kylian Mbappé pourra débuter la rencontre

Son absence face à l'Atalanta Bergame était redoutée, et son entrée en jeu, à la 60ème minute, a tout changé. En une demi-heure, Kylian Mbappé s'est procuré deux occasions franches de buts (74' et 80'), avant d'offrir la passe décisive sur le but de la victoire d'Eric Maxim Choupo-Moting (90'+3).



Cette fois-ci l'attaquant prodige "pourra débuter", a indiqué son entraîneur Thomas Tuchel ce lundi 17 août. Le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison (18 buts), a participé à 10 buts parisiens en 8 rencontres de Ligue des Champions cette saison, avec 5 réalisations et 5 passes décisives. À 21 ans, le natif de Bondy, en banlieue parisienne, pourrait bien être celui qui envoie, pour la première fois, Paris en finale.