publié le 13/08/2020 à 15:53

Au bord de l'élimination durant un peu plus d'une heure puis miraculé en trois minutes : le Paris Saint-Germain a décroché sa place en demi-finale de Ligue des champions en renversant l'Atalanta Bergame (2-1) dans les arrêts de jeu, mercredi 12 août à Lisbonne. Après les buts de Marquinhos (90e) et de l'improbable Choupo-Motting (93e), voilà Paris à deux matches d'un premier sacre dans la compétition reine.

Après un tel match, un tel scénario, l'adrénaline tarde souvent à redescendre. La nuit est courte, le sommeil compliqué à trouver. Mais les joueurs vont maintenant disposer de cinq jours pleins de récupération avant le rendez-vous de mardi 18 août. Cinq jours pour consolider la cheville de Kylian Mbappé, espérer un retour très incertain de Marco Verratti (mollet) et en savoir un peu plus après examens sur l'état de la cuisse du gardien Keylor Navas, sorti sur blessure à la 79e minute.

Au lendemain de ce quart de finale sur un seul match, un simple décrassage et un petit footing sont au programme des remplaçants, tandis que les autres iront à la piscine et au centre de soins. Tous se retrouveront ensuite devant la télévision pour suivre le quart de finale qui déterminera leur adversaire en demi-finale : les Allemands du RB Leipzig ou les Espagnols de l'Atlético de Madrid, deux clubs qui n'ont comme Paris encore jamais remporté la Ligue des Champions.