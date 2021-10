Ligue 1 : vers un arbitrage sonorisé pour les prochains matchs ?

Et si on entendait bientôt ce que disent les arbitres pendant un match de football ? Le principal syndicat de la profession veut expérimenter le micro sur le terrain. Une mesure qui existe déjà au rugby. Et les arbitres de football sont pour cette nouvelle mesure.

Un récent sondage montre que les arbitres de Ligue 1 sont dans l'ensemble, favorables à un arbitrage sonorisé, mais s'il y a eu quelques avis contre. Jérôme Brisard, directeur de jeu expérimenté n'y voit que des avantages : "On souhaiterait tous avoir un micro pour que tout le monde nous entende", démarre-t-il au micro de RTL.

"On a rien à cacher. Au contraire, je pense que le spectacle n'en serait que meilleur de pouvoir comprendre au mieux ce qu'il se passe. La transparence c'est important. En tout cas l'exemple du rugby est un élément très concret, très positif à ce niveau là. Donc pourquoi pas un jour, avoir cette évolution" conclut Jérôme Brisard.

Le rugby déjà équipé

S'il y a bien un thème sur lequel le rugby est en avance, c'est celui-là. Une meilleure compréhension du jeu pour le public et la captation d'échanges sur le terrain parfois savoureux : "Vous parlez correctement d'accord. La prochaine fois, vous allez vous doucher, ok ? Allez on joue", comme s'exprime un arbitre de rugby sur le terrain.

Jean-Michel Aulas, l'influent président de l'OL, les syndicats de joueurs et d'arbitres se penchent ce mardi 12 octobre au siège de la Ligue sur cette innovation possible, qui n'est toutefois pas la priorité de la FIFA, organe suprême du football international.