Ligue 1 : TFC-PSG, OM-Clermont, OL-AJA... Pourquoi la 5e journée se joue mercredi 31 août

Calendrier exceptionnel pour année exceptionnelle. La programmation de la Coupe du monde toute fin 2022 avec quasiment un mois de compétition réservé aux équipes nationales (20 novembre-18 décembre) - en raisons des fortes températures régnant au Qatar l'été - a des conséquences tant sur la Ligue des champions que sur la Ligue 1.

La phase de groupes de la première est ainsi condensée sur neuf semaines contre 13 d'ordinaire. Sur la scène nationale, la phase aller ne se terminera que mi-janvier et la saison le 3 juin, deux semaines plus tard que lors de la saison 2021-2028. Et si autant de journées sont prévues en semaine (quatre), un mercredi, la première arrive dès le 31 août (22 septembre l'an dernier).

Au programme notamment de cette 5e journée de championnat, le déplacement du PSG à Toulouse, Marseille, Lens, Lyon et Monaco à domicile respectivement contre Clermont, Lorient, Auxerre et Troyes, ou encore une affiche Lille-Nice (voir le programme complet ci-dessous). La L1 se mettra en veille après le week-end du 12 novembre (15e journée) jusqu'au mercredi 28 décembre (16e journée).

Une journée le dimanche 1er janvier

La 17e journée est prévue autour du dimanche 1er janvier (programmation non établie), la 18e le mercredi 11 janvier, la 21e le mercredi 1er février. Notez enfin que la 6e journée ne débutera pas vendredi 2 septembre mais le lendemain puisqu'il faut au minimum deux jours de plein entre deux rencontres. Au programme de samedi 3 septembre, Auxerre-OM à 17h, Lyon-Angers à 19h et Nantes-PSG à 21h). L'affiche du dimanche soir sera Nice-Monaco (20h45).

Ligue 1 : le programme de la 5e journée

Mercredi 31 août :

19h00 :

Lyon (4e) - Auxerre (7e)

Montpellier (8e) - AC Ajaccio (20e)

Strasbourg (16e) - Nantes (11e)

Monaco (12e) - Troyes (15e)

Angers (17e) - Reims (19e)

21h00 :

Toulouse (10e) - PSG (1er)

Marseille (2e) - Clermont (9e)

Lens (3e) - Lorient (5e)

Lille (6e) - Nice (18e)

Rennes (13e) - Brest (14e)

