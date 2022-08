PSG : Christophe Galtier fait l'unanimité auprès des amateurs de football

L'hypothèse Zinédine Zidane semble reléguée aux oubliettes. Un peu plus de sept semaines après sa nomination au poste d'entraîneur du PSG, Christophe Galtier est considéré comme un bon entraîneur pour le club de la capitale par 90% des amateurs de football. Pour 89% d'entre eux, l'homme de 56 ans parvient à produire du beau jeu ; ils sont aussi 83% à estimer qu'il arrive à faire primer le collectif sur les individualités et 76% à penser qu'il va gérer les égos des stars du club.

Dans ce contexte, une majorité de Français (51%) et de passionnés (66%) pensent que le PSG peut gagner la Ligue des champions cette année. Seule ombre au tableau, le début de saison tonitruant des Neymar, Messi et Mbappé met à distance une partie du public et la popularité du club recule de 3 points chez les Français (42% de bonnes opinions) et chez les amateurs de football (59%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 24 et jeudi 25 mai 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 400 amateurs de football.

Un bon coach pour Paris

Interrogés en avril sur les priorités du PSG pour que ce club occupe une place plus à la hauteur de ses ambitions, les amateurs de football avaient cité en tête le fait d’imposer plus de discipline aux joueurs (57%) et d’améliorer le jeu collectif de l'équipe (49%). Face à ces impératifs, la nomination de Galtier, coach au palmarès limité et sans expérience des "grands clubs" mais réputé pour son autorité et sa capacité à dynamiser un groupe avait séduit.

82% des amateurs de football estimaient ainsi en juillet dernier que c’était un bon choix pour le PSG. Le début de saison du club parisien a encore renforcé leur conviction. Après une victoire lors du Trophée des champions face à Nantes (4-0) et trois journées de championnat auréolées d’autant de larges succès (5-0 à Clermont, 5-2 contre Montpellier, 7-1 à Lille),

90% des amateurs de football considèrent que Christophe Galtier est un bon entraîneur pour le PSG.

Si l’entraîneur parisien fait l’unanimité, c’est notamment car il semble en mesure de relever tous les défis qui l’attendaient lors de sa nomination. Et il est important de souligner que ce sentiment s’est grandement renforcé depuis le début de la saison. 89% des amateurs de foot jugent notamment qu’il parvient à produire du beau jeu contre 78% qui pensaient qu’il pourrait y arriver en juillet (+11 pts) et 83% estiment qu’il réussit à faire primer le collectif sur les individualités (+14 pts).

Deux challenges majeurs de la saison semblent également en mesure d’être relevés par le nouvel entraîneur parisien : pour 76% des amateurs de football il parvient à mener à bien le

projet d’un nouveau PSG, moins "bling-bling" (+ 5 pts) et pour 75% à gérer les égos des stars du PSG (+16 pts).

