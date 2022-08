INVITÉ RTL - RC Lens : "L'humain est plus important que la tactique", confie Franck Haise

Depuis son retour en Ligue 1 en 2020, RC Lens est redevenu une place centrale du football français. Derrière la réussite lensoise se cache Franck Haise, ancien coach de l'équipe réserve. Pour cette nouvelle saison, Lens a déjà frappé très fort en s'imposant à Monaco (1-4) lors de la dernière journée, après un succès sur Brest (3-2) et un nul à Ajaccio (0-0).

"On a une régularité, souligne le coach de 51 ans, on a un socle. On est encore en capacité d'évoluer et de grandir". Franck Haise entame sa quatrième saison à la tête de l'équipe première des Sang et Or. "C'est rare qu'un entraîneur dure. Je suis épanoui. Je suis dans un super club".

Franck Haise s'est aussi confié sur ses valeurs, son management et ses méthodes. "L'instant présent est le seul qui compte. C'est ici et maintenant et c'est pas autre chose, insiste-t-il. C'est pour ça que dans mon staff on a une professeur de yoga et qu'on travaille aussi avec une psychologue".

L'humain est au moins aussi important que la tactique Franck Haise sur RTL

Le technicien français évoque aussi l'importance du relationnel avec les joueurs. "L'humain est au moins aussi important que la tactique, et je pense même plus". Un entretien à écouter en intégralité en podcast.

