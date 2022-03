Ligue 1 : Rennes jouera la Ligue des champions la saison prochaine, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 19 mars, sa Grosse cote concerne le Stade Rennais qui "dimanche soir, je vous l’annonce, sera sur le podium de la Ligue 1 où je le vois finir la saison et donc se qualifier pour la Ligue des champions pour la deuxième fois seulement de son histoire".

Le club breton reste une spectaculaire victoire à Lyon (2-4) et occupe la 4e place du championnat, à une longueur de Marseille et Nice, qui justement s'affrontent en clôture de cette 29e journée. "Donc en cas de match nul, et Marseille ayant déjà perdu 22 points au Vélodrome ce n’est pas inenvisageable, et bien les Rennais pourraient leur griller la politesse, souligne le chroniqueur".

"Les Rouge et Noir reçoivent, eux, le FC Metz (19e), qui reste sur une victoire en 10 matches, note Gazan. Pire, la dernière fois que les Grenats ont marqué un but, c’était à une époque où on envisageait encore Kiev comme destination vacances, il y a un mois. Et comme Rennes est la deuxième meilleure équipe à domicile cette saison avec 71% de victoires, deuxième meilleure attaque avec 57 buts (seulement 2 de moins que le PSG), deuxième meilleure équipe en termes de passes décisives, autant vous dire que c’est plié d’avance cette histoire..."

Cette saison, Rennes, c’est le gang des Lyonnais Florian Gazan

"Alors, c’est vrai ces dernières saisons, les Bretons sont à la régularité ce que Gérard Depardieu est à la sobriété (...) La preuve, le classement moyen du Stade Rennais ces 10 dernières saisons c’est 8e, et il n’a jamais fait mieux que 3e. Mais cette saison, Rennes, c’est le gang des Lyonnais avec son ancien entraîneur, Bruno Génésio, dernier coach à avoir qualifié l’OL en Ligue des champions, et son ancien responsable du recrutement, Florian Maurice".

"Et recruter, Rennes l’a bien fait, conclut Gazan. La preuve : le club a aujourd’hui le meilleur duo d’attaque de Ligue 1, Gaëtan Laborde et Martin Terrier, 14 buts chacun, à une petite unité de Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder. Il a aussi trois des 10 meilleurs passeurs de notre championnat et la quatrième meilleure défense. Bref, je ne suis pas Breton mais je peux être têtu : l’an prochain, au Roazhon Park, ce ne sera pas La Jument de Michao qu’on entendra mais l'hymne de la Ligue des champions".