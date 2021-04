publié le 16/04/2021 à 23:15

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h pour trois heures de direct, de débats et d'information. Vendredi 16 avril, le leader lillois recevait Montpellier (8e) en ouverture de la 33e journée, une rencontre à vivre avec Samuel Duhamel envoyé spécial au stade Pierre-Mauroy.

Dans la première heure de l'émission, retrouvez un entretien exclusif avec le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice à la veille d'un déplacement des Bretons (7es) à Angers (11e). Où en sont les discussions avec la pépite Edourado Camavinga ? A-t-il contacté Samuel Umtiti ? Comment a-t-il vécu la démission de Julian Stéphan ? Qu'a apporté Bruno Génésio ? La saison sera-t-elle ratée si Rennes ne termine pas à la 5e place ?

Au sommaire également, une large présentation des autres affiches du week-end avec notamment PSG - Saint-Étienne, Bordeaux - Monaco et Nantes - Lyon et les stories de Baptiste Durieux. Autour de Philippe Sanfourche, retrouvez Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et Raymond Aabou.