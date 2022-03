Guerre en Ukraine : comment Kiev, la résistante, s'est transformée en forteresse

Le sujet du jour. Au départ dans le viseur de Vladimir Poutine, Kiev n'est toujours pas tombée aux mains de l'armée russe. Jeudi 17 mars à 7 heures, les habitants de Kiev sortaient d'un couvre feu de 36 heures, une décision prise pour protéger la population sur place des frappes russes. Malgré le départ de la moitié de ses habitants, certains ont décidé de rester en dépit des bombardements et des avancées des troupes ennemies aux abords de la ville.



Pourquoi on en parle ? Au 22ème jour de l'invasion russe en Ukraine, Kiev résiste mais, aujourd'hui, à quoi ressemble la capitale ? Comment s'est-elle transformée ? À quoi s'apparente le quotidien à l'intérieur de ses murs ? Que se passe-t-il à ses abords ? Comment les habitants qui ont décidé de rester se sont-ils organisés ? Les habitants sont-ils prêts à se battre ?

L'analyse. "La vie est rythmée par le son des sirènes, il y en a parfois une dizaine par jour, parfois juste deux. On les entend la nuit. Les gens ne descendent plus forcément dans les abris, tellement il y en a. Mais il n'y a plus de mouvement de panique. Aujourd'hui en sortie de couvre feu, il y a plus de monde, non pas dans les rues, mais dans les voitures. Je pense que les gens aimeraient reprendre un semblant de vie, notamment parce que depuis presque une semaine, les positions russes ne bougent plus trop autour de Kiev", raconte Émilie Baujard, envoyée spéciale de RTL à Kiev.

