Ligue 1 : pourquoi la 16e journée se joue en semaine ?

Amateurs, supporters, mais aussi fidèles du jeu "Mon petit gazon", attention : la 16e journée de Ligue 1 version 2018-2019 ne débute pas vendredi 7 décembre comme la tradition le laisse entendre mais mardi 4 décembre à 19 heures, avec deux affiches, Amiens - Monaco et Nice - Angers. À 21 heures, Montpellier reçoit Lille. Les sept autres rencontres sont prévues le lendemain : Caen - Nîmes, Dijon - Guingamp, Bordeaux - Saint-Étienne, Lyon - Rennes, Nantes - Marseille et Reims - Toulouse à à 19h, Strasbourg - PSG à 21 heures.



C'est la deuxième et dernière fois qu'une journée se déroule en semaine cette saison, après la 7e fin septembre. L'an dernier, il y en avait eu trois, avec une autre à la mi-janvier. Chaque année ne comportant que 52 week-ends, la Ligue 1 se jouant sur 38 journées et l'équipe de France occupant plusieurs week-end en plus des vacances, la LFP est obligée de caler certains "épisodes" en semaine.



Notez par ailleurs que la 17e journée est déjà amputé de deux matches en raison du mouvement des "gilets jaunes" : PSG - Montpellier, initialement prévu samedi 8 décembre à 16h, et Toulouse - Lyon, qui devait se jouer le soir même à 20 heures. Aucune date de report n'a encore été fixée.

L1-16e journée : programme et classement

Mardi 4 décembre :

19h00 : Amiens - Monaco

Nice - Angers

21h00 : Montpellier - Lille



Mercredi 5 décembre :

19h00 : Caen - Nîmes

Dijon - Guingamp

Bordeaux - Saint-Etienne

Lyon - Rennes

Nantes - Marseille

Reims - Toulouse

21h00 : Strasbourg - PSG