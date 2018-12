L'UEFA officialise la création d'une troisième Coupe d'Europe

publié le 03/12/2018 à 03:39

L'UEFA a officialisé dimanche 2 décembre la création d'une troisième Coupe d'Europe, en plus de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Une compétition de 32 clubs qui sera destinée aux petits pays et lancée dès la saison 2021/2022.



Le vainqueur de la nouvelle compétition, disputée les jeudis comme la C3, sera qualifié pour l'édition suivante de la Ligue Europa, a précisé l'instance du football européen, qui réunissait son comité exécutif à Dublin. Le nom de la compétition, la clef de répartition des primes de participation et la stratégie commerciale, notamment, "seront finalisés au cours de l'année 2019", précise le communiqué.

"Cela porte le nombre total de participants dans les compétitions UEFA à 96, soit 32 équipes par compétition", a relevé dans un communiqué la puissante Association européenne des clubs (ECA), à l'origine du projet. Cette réforme implique donc de faire baisser de 48 actuellement à 32 le nombre d'équipes engagées en Ligue Europa. Les finales des trois Coupes d'Europe se joueront toutes la même semaine: mercredi pour la nouvelle, jeudi pour la C3 et samedi pour la C1.