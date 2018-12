publié le 04/12/2018 à 00:08

Si Luka Modric est sur le toit du monde du football ce 3 décembre, les prétendants français peuvent être déçus et notamment Antoine Griezmann. Il est en train de vivre la mésaventure qu'avaient connue les Espagnols Xavi et Andrès Iniesta en 2010 ou l'Allemand Manuel Neuer en 2014 : remporter la Coupe du monde n'a pas suffi pour décrocher le Ballon d'Or.



Le champion du monde et vainqueur de la Ligue Europa avait clamé son souhait de s'inviter durablement à la table des quintuples Ballon d'Or Messi et Ronaldo. Il doit se contenter de la 3e place, comme en 2016. Invité à réagir lors de la cérémonie à Paris, le joueur de l'Atletico de Madrid a réagi avec humour malgré l'immense déception. "Il ne fallait pas être à la maison les deux premiers jours, quand on me l'a dit", a-t-il confié au micro de L'Équipe avant d'ajouter qu'il était "fier d'être sur le podium, d'être champion du monde. Par respect pour mes collègues de profession, je me devais d'être là ce soir".

"C'est une grande soirée pour fêter les vainqueurs. Je compte maintenant sur mes partenaires en sélection et en club pour que je prenne la place de Luka Modric l'année prochaine", a conclu Antoine Griezmann.