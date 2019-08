publié le 20/08/2019 à 10:25

N'en déplaise aux amateurs de football, il n'y aura pas le traditionnel match de Ligue 1 du vendredi soir cette semaine. En raison de l’organisation du G7, à Biarritz, le ministère de l'Intérieur a demandé à la LFP de décaler les rencontres de la troisième journée de championnat nécessitant les plus gros dispositifs de sécurité.

Lille-Saint-Étienne, Nice-Marseille et Montpellier-Lyon sont donc annulés et reportés au 28 août prochain. Un calendrier serré qui ne va pas forcément arranger les clubs, l'ASSE enchaîne, par exemple, deux déplacements à Lille et Marseille en l'espace de 5 jours.



Le dispositif de sécurité mis en place pour le G7 s'annonce pharaonique. Le gouvernement craint, en effet, que des manifestations contre le sommet dégénèrent et atteignent l'intégrité des représentants politiques internationaux présent à Biarritz entre 24 et le 26 août.