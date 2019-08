G7 à Biarritz : les maires des communes alentours inquiets

publié le 16/08/2019 à 14:55

Sept chefs d'État et de gouvernement de sept des principales puissances économiques du monde. Biarritz s'apprête à être le centre du monde le temps du G7 qui aura lieu du 24 au 26 septembre dans la ville basque. Et plus l'échéance s'approche, plus le maire Michel Veunac avoue que le stress monte.

"Je suis d'abord fier, avant d'être stressé, explique le premier édile à RTL. Biarritz, a déjà accueilli des grands sommets mais jamais à ce niveau." Dans les rues, les Biarrots ne partagent pas tous l’enthousiasme de leur maire. Pour l'un, c'est "une publicité qui n'a pas de prix". Mais pour un autre, "c'est un mépris total des citoyens".

À 45 kilomètres, le maire de Seignosse avoue son agacement. Il va recevoir plus de 4.000 policiers dans sa commune. "Ils ne vont pas aller à la plage ou acheter des pelles ou des seaux, s'insurge l'élu. Les commerçants qui seront fermés sur Biarritz seront indemnisés, mais les impacts à 40 ou 50 kilomètres n'ont pas été étudiées."

Au total, le G7 devrait regrouper à Biarritz plus de 15.000 personnes pendant quatre jours.