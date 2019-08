publié le 31/07/2019 à 16:00

La fin de l'été risque d'être chamboulée à Biarritz. La ville basque s'apprête à accueillir le sommet du G7 du 24 au 26 août 2019. Les chefs d'États les plus puissants du monde sont attendus. Résultat : Biarritz sera complètement bouclée, en pleine saison touristique.

Sous les arcades de la ville, les plus grandes marques de luxe étalent leurs devantures. Un quartier privilégié des touristes, qui va devenir une véritable "zone rouge" pendant le G7. Badge d'accès obligatoire, circulation interdite sur deux jours... le sommet va mettre la commune sous cloche.

"Moi j'habite en face de la plage donc je me casse", raconte une habitante. "On sait qu'on va plus pouvoir vivre donc on part tous. J'ose espérer que ça fera quelque chose pour notre pays. Je trouve quand même que le moment a été extrêmement mal choisi." D'autres sont moins radicaux et espèrent que cela permettra de faire connaître la ville basque.

Pour rassurer tout le monde, le maire multiplie les réunions de quartier. Michel Veunac doit aussi convaincre que le dispositif de sécurité anti-casseurs sera suffisant. "Nous avons tous intérêt, pro ou anti-G7, à nous protéger de la violence des casseurs". Pour parer à toute éventualité, le gouvernement a promis un déploiement inédit de forces de l'ordre à Biarritz.