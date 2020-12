publié le 13/12/2020 à 00:24

Entraîneur franc, direct, et sans langue de bois, Christophe Galtier n'avait pas l'intension de prendre des pincettes au moment de répondre à une question sur la situation des droits télé de la Ligue 1. Interrogé en conférence de presse au lendemain de l'annonce de l'arrêt du contrat entre la LFP et Mediapro, le coach du Losc a lâché un tacle appuyé et propre.

"J’entends les discours sur Mediapro, j’ai vu que Didier Quillot allait rendre un bonus perçu", a-t-il introduit en évoquant l'ancien directeur général de la Ligue dans des propos relayés par RMC Sport. "Je ne sais pas pourquoi. Le seul responsable, c’est Mediapro. C’est trop facile de se dire à qui la faute. On a eu affaire à des gens très malhonnêtes", a cinglé Christophe Galtier sans détour.

"J’ai une pensée pour les salariés de Mediapro, notamment pour les pigistes, ça leur coûte plus cher que ce que ça leur rapporte", a-t-il ajouté, avant d'épingler et de fustiger le patron du groupe, l'Espagnol Jaume Roures. "Le responsable, on le connaît, il a un nom et un visage. Qu’il arrête de parler, qu’il disparaisse sur le plan visuel et public", a conclu le technicien lillois visiblement peu enclin à la nuance devant ce qui est un fiasco, qui met le football français dans une situation potentiellement dramatique.