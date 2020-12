PSG-Lyon : l'OL va s'imposer au Parc des Princes, explique Florian Gazan

publié le 12/12/2020 à 08:18

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 12 décembre, il l'annonce : Lyon va venir battre le PSG au Parc des Princes pour la première fois depuis mars 2012 (en Coupe de France), dimanche 13 décembre en clôture de la 14e journée de Ligue 1.

"Ce PSG-OL, en toute logique ça devrait être 'Le lion est mort ce soir', lance le chroniqueur. Oui mais dans le moins terrible Parc des Princes, rapport au huis clos, le Lyon va survivre dimanche soir. Mieux, lui qui a deux points de retard sur le PSG, va le battre et prendre la tête du championnat. Non, non je ne suis pas en train de vous lire la lettre au Père Noël de Jean-Michel Aulas".

"Ce PSG-OL sera le 19e match de la saison pour les Parisiens contre 13 seulement pour Lyon, argumente Florian Gazan. La différence entre un club qui joue la Ligue des champions et un qui la regarde (...) Résultat : depuis 10 matches pour les hommes du sergent Rudi Garcia, c’est Zorro, pardon zéro défaite. Mieux, depuis début octobre l’OL avance encore plus à un rythme de champion que le PSG : 20 points glanés contre 19 pour les Parisiens et 16 pour les Marseillais".

"Mieux que mieux, Lyon n’a perdu qu’une seule fois cette saison, le PSG déjà trois fois. Mieux que mieux que mieux, avec trois succès (tous à domicile), Lyon est l’équipe qui a le plus battu Paris en championnat depuis l’arrivée du Qatar en 2011. Mieux que mieux que mieux que mieux, Lyon a en plus une arme fatale en attaque en ce moment : Karl-Toko Ekambi, auteur de 7 buts et 3 passes décisives lors des 6 derniers matches de l’OL".