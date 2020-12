publié le 13/12/2020 à 21:19

Depuis vendredi 11 décembre, la Ligue 1 vit un fiasco sans précédent avec la rupture du contrat qui liait la LFP au groupe sino-espagnol Mediapro, faute de paiement des échéances. Terminé le contrat à plus d'un milliard d'euros par an, il va falloir trouver de nouveaux diffuseurs, et la décision signe aussi la fin de la chaîne dédiée et créée par Mediapro, Téléfoot.

Les matchs seront néanmoins encore diffusés quelques semaines, le groupe ayant assuré un maintien de la grille des programmes jusqu'au 23 décembre, au moins, le temps que la LFP se retourne et trouve de nouveaux partenaires et éviter un écran noir. Et comme il n'y a pas de petits profits, Mediapro a lancé ce dimanche des formules d'abonnements adaptées au temps de vie limité de Téléfoot.

En effet, sur le site de la chaîne, on découvre que désormais on peut s'abonner à la journée, sur trois jours, ou à la semaine. Les prix étant de 3,90 euros, 6,90 euros et 9,90 euros.