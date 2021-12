Ligue 1 : Lille-Lyon, Strasbourg-OM, PSG-Monaco... Belles affiches pour la 18e journée

Quatre jours après sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, la deuxième de son histoire 15 ans plus tard, Lille replonge dans le bain du championnat de France contre des Lyonnais en pleine déprime, dimanche 12 décembre (13h). Secoué sur le terrain et en coulisses, l'OL patauge à une 12e place bien éloignée de ses ambitions européennes avant de se rendre chez le champion de France, qui ne le devance que d'un point (11e).

Le club de Jean-Michel Aulas devra se remobiliser quatre jours après avoir encaissé un double uppercut : l'annonce du départ dès janvier de Juninho, directeur sportif depuis 2019, s'est télescopée avec le retrait d'un point consécutif au jet de bouteille d'eau subi par Dimitri Payet lors du choc OL-OM, match arrêté en novembre et qui sera rejoué à huis clos.

Ces développements viennent faire tanguer un peu plus l'équipe dirigée par Peter Bosz, battue sur le fil par Reims début décembre (2-1) puis frustrée par Bordeaux (2-2) le week-end dernier après avoir mené au score à deux reprises. À l'inverse, les Lillois sont en plein redressement. Invaincus en championnat depuis un mois et demi, ils ont terminé le boulot sans trembler sur la scène européenne à Wolfsburg (1-3).

L'OM au défi de Strasbourg

Cette 18e journée se refermera (20h45) par une affiche entre le PSG et Monaco, entre le leader qui fait cavalier seul (42 points, soit 11 de plus que son dauphin Rennes) et le 7e (26 pts), avide de recoller au podium, dont Marseille occupe la dernière marche (29 pts). L'OM, qui reste cependant sur un revers à domicile en championnat contre Brest (1-2), se frottent à l'une des autres équipes en grande forme du moment, Strasbourg (6e, 26 pts).

Les Alsaciens de Julien Stéphan restent sur deux succès éclatants, un 5-2 contre Bordeaux et surtout un 0-3 à Nice. Ils sont invaincus depuis six rencontres (trois succès, trois nuls). Quant aux Niçois (4es, 27 pts), ils vont tenter de rebondir à Rennes, qui vient de provoquer l'éviction de Claude Puel à Saint-Étienne en s'imposant 5-0 à Geoffroy-Guichard. Les Verts (20es) de l'intérimaire Julien Sablé jouent, eux, à Reims (14e).

L1-18e journée : programme et classement

Vendredi 10 décembre :

21h00 : Nantes - Lens

Samedi 11 décembre :

17h00 : Brest - Montpellier

21h00 : Reims - Saint-Étienne

Dimanche 12 décembre :

13h00 : Lille - Lyon

15h00 : Metz - Lorient

Rennes - Nice

Angers - Clermont

Troyes - Bordeaux

17h00 : Strasbourg - Marseille

20h45 : PSG - Monaco

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 42 17 13 3 1 36 16 20

2. Rennes 31 17 9 4 4 32 14 18

3. Marseille 29 16 8 5 3 23 14 9

4. Nice 27 17 8 4 5 25 15 10

5. Lens 27 17 7 6 4 30 23 7

6. Strasbourg 26 17 7 5 5 34 22 12

7. Monaco 26 17 7 5 5 27 20 7

8. Angers 25 17 6 7 4 25 22 3

9. Montpellier 25 17 7 4 6 25 23 2

10. Brest 24 17 6 6 5 25 23 2

11. Lille 24 17 6 6 5 23 24 -1

12. Lyon 23 16 6 5 5 25 25 0

13. Nantes 22 17 6 4 7 21 21 0

14. Reims 19 17 4 7 6 19 21 -2

15. Troyes 16 17 4 4 9 16 25 -9

16. Lorient 15 17 3 6 8 13 26 -13

17. Bordeaux 14 17 2 8 7 26 39 -13

18. Clermont 14 17 3 5 9 19 32 -13

19. Metz 12 17 2 6 9 18 37 -19

20. Saint-Étienne 12 17 2 6 9 17 37 -20