Ligue des champions : quand et à quelle heure a lieu le tirage au sort des 8es de finale ?

Les petites boules contenant le nom des clubs sur un papier vont faire leur retour dans les saladiers, scrutées par des milliers d'observateurs et de fans à travers l'Europe. Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions est prévu lundi 13 décembre à Nyon (Suisse), au siège de l'UEFA. La cérémonie doit commencer à 12h heure française.

Avant les huit derniers matches de la phase de poules, 12 des 16 qualifiés sont connus. Seront têtes de série en tant que 1ers de groupe Manchester City, Liverpool, l'Ajax Amsterdam, le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester United. Les 2es identifiés sont le PSG, l'Atlético de Madrid, le Sporting Portrugal et l'Inter Milan. La Juventus et Chelsea doivent se départager.

Un premier de groupe affrontera un 2e avec match aller à l'extérieur et match retour à domicile. Deux clubs d'un même groupe ne peuvent se retrouver à ce stade de la compétition (le PSG et Manchester City par exemple). Idem pour deux clubs d'un même pays (Paris et Lille si le Losc termine 1er). Notez que la règle du plus grand nombre de buts à l'extérieur pour départager deux équipes à égalité a été supprimée.

Les matches aller seront étalés sur quatre soirées, les mardi 15, mercredi 16, mardi 22 et mercredi 23 février. les matches retour sont prévus les mardi 8, mercredi 9, mardi 15 et mercredi 16 mars.

Ligue des champions : le point sur les qualifiés

1ers de groupe : Manchester City, Liverpool, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Juventus ou Chelsea

2es de groupe : PSG, Atlético de Madrid, Sporting Portrugal, Inter Milan

3es et reversés en Europa League : RB Leipzig, FC Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Zénith Saint-Pétersbourg

4es et éliminés : Club Bruges, AC Milan, Besiktas, Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev, Malmö