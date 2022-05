LA TENDANCE - FC Nantes : et maintenant, la Ligue Europa avec Kombouaré ?

Voilà plus de 20 ans qu'ils attendaient ce moment. Vainqueurs de la Coupe de France aux dépens de Nice en finale (1-0), les Nantais vont retrouver la Coupe d'Europe en septembre prochain, en l'occurrence la Ligue Europa dont les Canaris disputeront la phase de groupes, comme le 4e de Ligue 1 (actuellement Rennes).

D'ici-là, de nombreuses questions vont se poser : Antoine Kombouaré, qui a envoyé une sévère pique au président Waldemar Kita après la rencontre, va-t-il rester l'entraîneur ? Des cadres comme Alban Laffont, Ludovic Blas et Nicolas Pallois vont-ils être tentés d'aller voir plus haut ? Si oui, seront-ils remplacés ?

Autour de Christophe Pacaud, retrouvez Éric Silvestro, présentateur des soirées foot sur RTL, et Laurent Tessier, assistant de Pascal Praud et fervent supporter des jaune et vert.

