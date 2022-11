Olivier Roellinger raconte sur RTL comment il a été emprisonné en Pologne à 18 ans

Au micro de Flavie Flament dans Jour J, Olivier Roellinger, le cuisinier qui nous fait manger la Bretagne, semble avoir navigué sur toutes les mers. Il a connu la houle, les tempêtes et les eaux calmes. Il a eu le vent dans le dos, hissé la grand-voile des étoiles, mais ça soufflait trop, alors il l'a ferlée, repliée si vous préférez, pour revenir à une navigation de croisière... Mais dans les cales de son navire, des trésors : les épices du monde entier.



Cuisinier à Cancale et compositeur d’épice, Olivier Roellinger n’aime pas qu’on se réfère à lui par le mot "chef". "Il y a toujours une notion un petit peu militaire, il y a un côté adjudant-chef qui me dérange puis je trouve que cuisinier est un très joli mot comme cuisinière, c’est nourrir l’autre, prendre soin de l’autre, et il n’y a rien de plus beau que de cuisiner.", soutient-il sur RTL.



Amoureux des voyages, en mobylette parfois, Olivier Roellinger traverse les frontières à la recherche de nouvelles saveurs. "Réussir pour nous, c’est partir, aller au-delà de l’horizon, vers d’autre rivage, mais toujours pour revenir. Et justement ma cuisine a tenté de raconter cela", explique le cuisinier.

Le chef dévoile ses inspirations culinaires

Lancé à 50 km/h sur sa mobylette, il est allé jusqu’en Yougoslavie, en Irlande, en Écosse et en Pologne où il a même fait de la prison ! "J'avais 18 ans [...] on s’est retrouvé embarqués par la milice après une soirée dans un cabaret ou on a peut-être bu de la vodka comme ici, on pourrait boire une bière." Les hommes qui l'ont emmené pensaient qu'ils faisaient de la propagande politique anti-communiste. L'histoire s'est cependant bien terminée, car il nous explique que cette escapade en Pologne lui a apporté ses premières inspirations.

"On fumait deux paquets de Boyards pour se couper l’appétit. C’est peut-être là que j’ai pris le goût des épices, en particulier d’une poudre que j’ai pu imaginer, qui s’appelle la poudre des Bulgares. On n’avait plus de lait concentré donc on a commencé à goûter des yaourts et c’est là où vous mettez le pied dans d’autres saveurs, c’est-à-dire la cardamome, l’eau de rose, le safran, la fleur d’oranger, ça a été révélateur", explique Olivier Roellinger au micro de Flavie Flament dans Jour J.

