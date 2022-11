Cinq buts marqués, un clean sheet et aucun blessé avant le Mondial. Pour sa dernière sortie avant la coupure, le Paris Saint-Germain s'est baladé sur le billard du Parc des Princes et n'a fait qu'une bouchée de l'AJ Auxerre (5-0), ce dimanche 13 novembre. Dans une belle après-midi ensoleillée, les hommes de Christophe Galtier ont très vite plié la partie puisque sa star française Kylian Mbappé a ouvert le score dès la 11e minute.

S'en est suivi une rencontre pleine de maitrise où jamais les hommes de Christophe Pelissier se sont parvenus à inquiéter Gianluigi Donnarumma, qui a passé une partie plutôt sereine, ponctuée de trois arrêts rassurants sur des frappes lointaines. Messi et Neymar assez discrets en raison du Mondial qui arrive, ce sont Carlos Soler (51e), Achraf Hakimi (57e), Renato Sanches (80e) et enfin Hugo Ekitike pour son premier but sous les couleurs parisiennes (84e), qui ont scoré.

Prochain rendez-vous pour les Parisiens : le 28 décembre prochain contre Strasbourg. Plus d'un mois de trêve pour laisser place à la Coupe du monde, compétition dont prendra part une majeure partie du groupe parisien. Si aucun blessé n'est à déplorer, l'entrée en jeu de Presnel Kimpembe, touché au tendon d'Achille depuis fin octobre, est également une bonne nouvelle pour les Bleus à près de 10 jours de l'entrée en lice des hommes de Didier Deschamps.

Le vice-capitaine du PSG s'est montré rassurant après la rencontre au micro du diffuseur Prime Video : "Je vais très bien, sinon je n’aurais pas pu jouer quelques minutes. J’ai rejoué sans appréhension. Je me suis bien préparé pour ça. C’est vrai que j’ai eu des moments difficiles avec ces blessures, mais si je suis revenu sur le terrain c’est que tout va bien (...) On a pensé à cette Coupe du monde au Qatar depuis un moment, elle était dans un coin de la tête même si on avait des obligations avec le club", a-t-il affirmé.

