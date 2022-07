Comment les Rolling Stones sont-ils devenus l'icône des années 60 ?

Le sujet du jour. Dans les années 60 au Royaume-Uni, le conservatisme pèse sur la société anglaise. Face à la censure et aux restrictions, de nombreux groupes de rock émergent. Parmi eux, le groupe culte des Rolling Stones cassent les codes et provoquent l'hystérie collective.

Tenues excentriques et colorées, cheveux longs ébouriffés, scénographies insolentes et exubérantes… L'attitude excentrique de ces "mauvais garçons", va les ériger en légende du rock.



Pourquoi en parle-t-on ? Comment les Stones sont-ils devenus cultes ? Comment le groupe s'est-il imposé comme l'icône de la fin des années 60 ?

Analyse. "La presse, pour essayer d'écouler un peu de papiers, avait décidé qu'il y avait deux clans dans le rock, les gentils Beatles qui faisaient de la pop, les méchants Stones qui faisaient du rock'n'roll, avec des sons saturés et des cheveux trop longs, qui avaient une espèce d'attitude un peu arrogante, limite insolente, qui ne plaisait pas à la société anglaise de l'époque. La radio anglaise de l'époque, balayait tout ce qui était radios pirates. Ils envoyaient des contre-fréquences pour les bloquer. On ne voulait pas passer ce genre de musique sur la BBC, qui était considéré trop sale. On est juste avant 68, après 68, ça a un peu changé, mais à cette époque-là, c'était un conservatisme absolu, d'où le succès de ces groupes", explique Belkacem Bahlouli, rédacteur en chef du magazine Rolling Stone France.





