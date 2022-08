Vacances terminées pour les joueurs du Championnat de France. La saison 2022-2023 de Ligue 1 a débuté, ce vendredi 5 août, avec une première rencontre du côté de Lyon. Les Lyonnais se sont imposés à domicile (2-1) face au promu Ajaccio.

En déplacement du côté de Clermont, le Paris Saint-Germain a réalisé une première grosse prestation avec un succès probant (5-0). Avant son match retour de Ligue des champions, l'AS Monaco s'est rassuré avec une victoire (2-1) à Strasbourg.

La journée de dimanche a été marquée par les larges succès de Lille face à Auxerre (4-1) et celui de Marseille sur sa pelouse du Vélodrome, pour la première d'Igor Tudor, face à Reims (4-1). L'homme de la journée s'appelle Florian Sotoca, le joueur de Lens a inscrit un triplé lors de la victoire des Nordistes (3-2) face à Brest. A noter également le match complètement fou entre Montpellier et Troyes, qui s'est achevé sur un 3-2 (les quatre premiers buts ont été inscrits en 17 minutes).

Le duo Messi-Neymar en forme

Après sa victoire (4-0) face à Nantes lors du Trophée des champions, le Paris Saint-Germain a encore offert un festival avec un large succès du côté de Clermont (5-0). Privé de Kylian Mbappé, blessé aux adducteurs, le club de la capitale s'est appuyé sur un duo Messi-Neymar très performant sur cette rencontre. Le Brésilien a d'ailleurs lancé le bal en ouvrant le score. L'Argentin s'est offert un doublé, servi sur un plateau par Neymar sur le premier. L'ancienne vedette du FC Barcelone a ensuite régalé le public clermontois avec un enchaînement de grande classe.

Les recrues portent l'OM

Dans un Vélodrome particulièrement chaud pour la première d'Igor Tudor, sifflé par le public avant le début du match, l'Olympique de Marseille s'est rassuré avec un beau succès (4-1) face à Reims. Et le club olympien peut remercier ses recrues. Arrivé de Lens, Jonathan Clauss a réalisé un très bon match, décisif sur le centre qui mène au but contre son camp de Faes. L'autre latéral, prêté par Arsenal, Nuno Tavares, a doublé la mise juste avant la pause. Remplçant puis entré en jeu lors du deuxième acte, le Colombien Luis Suarez a signé un doublé.

Lyon retrouve ses anciens

Titulaire et capitaine de l'Olympique lyonnais, Alexandre Lacazette a réussi son retour dans le Rhône. L'attaquant français, très attendu, a été passeur décisif sur le but de Tetê. L'ancien d'Arsenal a fait trembler les filets et le stade en transformant un penalty. Face à Ajaccio, les hommes de Peter Bosz ont souffert mais se sont imposés au final (2-1). Corentin Tolisso est aussi entré en jeu.

Monaco a tremblé

L'AS Monaco démarre sa saison de Ligue 1 par une victoire (2-1) du côté de Strasbourg. Mais Phillippe Clement a tremblé depuis son banc. Les joueurs du Rocher ont mené par deux buts d'avance et auraient pu repartir d'Alsace avec un match nul. Habib Diallo a réduit l'écart de score et pensait même égaliser en toute fin de rencontre. Mais son but a été invalidé. Monaco a désormais rendez-vous avec la Ligue des champions, dès ce mardi 9 août, pour son match retour du 3e tour préliminaire face au PSV Eindhoven.

Des outsiders en souffrance

Cette première journée a déjà offert un premier derby avec la rencontre entre Rennes et Lorient. Belle surprise de la saison dernière, les joueurs du Stade rennais n'ont pas réussi leur entame avec une première défaite (1-0) face au voisin lorientais. Coup du sort, c'est la recrue rennaise Arthur Theate qui a offert la victoire à Lorient avec un but contre son camp. Attendu cette saison, l'OGC Nice a aussi connu un premier match difficile. Face à Toulouse, promu et champion de Ligue 2, les Niçois ont été menés pendant la majeure partie de la rencontre. Entrée en jeu, la recrue galloise Aaron Ramsey s'est distinguée avec le but de l'égalisation (1-1).

