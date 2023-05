OL : Jean-Michel Aulas quitte ses fonctions de PDG du club

Coup de tonnerre dans le monde du football français. Jean-Michel Aulas quitte ses fonctions de président de l'Olympique lyonnais, comme l'a annoncé le journal L'Équipe dans la nuit du 7 au 8 mai, avant que le club ne confirme l'information dans un communiqué ce lundi 8 mai. Il est remplacé par John Textor, le propriétaire américain du club.

"Lors de sa réunion tenue le 5 mai, le conseil d'administration d'OL Groupe a nommé John Textor en qualité de président du conseil d'administration à compter du 5 mai et jusqu'à l'issue de son mandat d'administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président directeur-général d'OL Groupe", a expliqué le club dans un communiqué.

Personne n'aurait imaginé il y a quelques heures encore que l'histoire entre l'OL et Jean-Michel Aulas s'achève ainsi. Les tensions étaient connues avec le nouvel actionnaire majoritaire John Textor notamment sur le recrutement, mais de là à imaginer une sortie à 4 journées de la fin du championnat alors que le club lyonnais bataille encore pour une place européenne... L'annonce a surpris tout le monde. Jean-Michel Aulas, 74 ans, devait en effet rester président exécutif pour un contrat de trois ans après le rachat du club en décembre dernier.



Jean-Michel Aulas avait pris le contrôle de l'Olympique lyonnais en juin 1987 alors que l'équipe végétait en 2e division depuis quatre ans. Avec lui à sa tête, l'OL a retrouvé la coupe d'Europe et obtenu sept titres de champion de France consécutifs de 2002 à 2008, gagné la coupe de la Ligue en 2001 et la Coupe de France en 2008 et 2012. Ce dernier titre est d'ailleurs le dernier remporté par Lyon. Durant son mandat, la section féminine a remporté huit fois la Ligue des champions.

John Textor va donc succéder à Jean-Michel Aulas à la présidence du groupe lyonnais. Ce milliardaire américain possède plusieurs clubs à travers la planète, notamment en Angleterre (Crystal Palace) ou au Brésil (Botafogo). Habitué à être un investisseur de l’ombre, John Textor va, pour la première fois, prendre lui-même la présidence d’un club qu’il possède.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info