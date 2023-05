INVITÉ RTL - Montpellier - "Je suis redevenu un joueur de foot" confie Faitout Maouassa

Titulaire indiscutable cette saison pour son retour en Ligue 1, Faitout Maouassa a retrouvé la plénitude de ses moyens : "J'ai gagné en régularité cette saison. C'est aussi grâce mes coéquipiers et à mon coach : il m'a réveillé ! (rires) Je ne dormais pas, mais je n'avais pas conscience de toutes les qualités que j'avais."

Michel Der Zakarian, l'entraîneur du MHSC, a été l'un des artisans de l'évolution du piston gauche : "Il a su mettre mes qualités au profit de l'équipe, insiste l'ancien Rennais, il voulait que je me libère, que je tente, que je sois plus souvent dans la surface pour marquer plus de buts."

Une libération pour le joueur de 24 ans, mais aussi une grande capacité de polyvalence : "Aujourd'hui, je suis piston, mais je peux dépanner sur tout le couloir gauche. Mais avec le style de jeu de Montpellier cette saison : je suis meilleur en position offensive." Une confirmation en chiffres : 5 buts et 5 passes décisives pour Maouassa cette saison en Ligue 1.



Mouassa, le 30 avril 2023, buteur avec Montpellier face à Monaco au stade Louis II. Crédit : Valery HACHE / AFP

Prêté cette saison à Montpellier, le natif de Villepinte s'est employé à retrouver son niveau et confirmer son potentiel : "J'ai dû bosser, retravailler certaines choses, retrouver mes repères sur le terrain, travailler physiquement, sur ma mobilité également. J'ai changé mes habitudes et cela a été bénéfique. Cela m'a permis de réaliser la saison que j'ai faite" il ajoute : "J'ai l'impression d'être redevenu un joueur de foot après tout ce que j'ai vécu, entre les blessures et le manque de temps de jeu l'an dernier."

