INVITÉ RTL - Noël Le Graët a démissionné pour "protéger la Fédération", selon son avocat

À écouter INVITÉ RTL - FFF : Noël Le Graët a démissionné pour "protéger la Fédération", selon son avocat 00:02:51

Après 11 ans à la tête de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët a officiellement présenté sa démission ce mardi, mais il va prendre la direction du nouveau bureau parisien de la Fifa, qu'il avait inauguré en 2021. Joint par RTL, son avocat Thierry Marembert explique que "c'est le sens des responsabilités qui a prévalu dans l'esprit de M. Le Graet. Sa priorité, c'est la Fédération française".

"Il aurait pu rester, rien ne l'obligeait à partir. Il est bénévole à la Fédération, ce n'est pas quelqu'un qui est rémunéré (...) Il n'avait aucune raison de démissionner, mais il voulait protéger la Fédération", ajoute l'avocat. Il était fragilisé depuis plusieurs mois par des accusations de harcèlement moral et sexuel et plusieurs dérapages, le rapport d'audit a pointé un comportement inapproprié avec les femmes.

Mais selon Thierry Marembert, le rapport d'audit "ne contient aucun fait. Les relations de Noël Le Graët avec les femmes, c'est 7 lignes sur un rapport de plus de 40 pages. On a rajouté des punchlines en déformant un certain nombre de faits, mais dans le rapport, il n'y a rien, donc oui, nous sommes très confiants", pour l'avenir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info