INVITÉ RTL - Clermont Foot : "C’est du bonheur de vivre cela", confie Pascal Gastien

Sept saison de suite à la tête du Clermont Foot, cinq en Ligue 2 et deux en Ligue 1 : Pascal Gatien ne le dira pas, mais le club et les supporters lui doivent beaucoup. À tel point qu’en ville, aux pieds de la statue Vercingétorix sur la place de Jaude, nombre d’entre eux lui ont attribué un surnom : "le druide". Pascal Gastien, ou celui qui a trouvé la potion presque magique pour faire découvrir à toute une ville et toute une région l’élite du football français. Mieux, il a réussi à trouver le moyen de maintenir le club malgré un budget limité (l’avant dernier de L1, devant Ajaccio).

"Je me sens bien ici, confie l'homme de 59 ans. Les gens sont adorables avec moi. Le club me laisse travailler comme je veux et les supporters sont généreux. Toute la semaine, il y a une seule journée de huis-clos, sinon les entraînements sont ouverts à tout le monde. C’est génial pour les enfants de pouvoir assister à cela. Nous avons un club qui le permet, c’est facile pour nous d’ouvrir les portes. Et ils nous le rendent bien'.

Dans sa voix, rarement un mot plus haut que l’autre. Son style ? Celui de "monsieur tout le monde" ou presque. Le coach a gardé la même mentalité que lorsqu’il était joueur professionnel en 1re et 2e division (Niort, Marseille, Nice, Châteauroux...). "J’ai cette culture de la gagne, du beau jeu et j’ai horreur de l’injustice, alors parfois, effectivement, je me laisse emporter c’est vrai", souligne-t-il. Des colères bras au ciel qui passent rarement inaperçues devant le banc clermontois.



On s’est ajusté, on a mûri, et cette année cela nous réussit Pascal Gastien

"Parfois, je revois les images et j’ai honte (rires). C’est vrai que je m’emporte souvent, notamment contre le corps arbitral. Mais quand le match est fini, ça retombe aussi vite. J’essaye de me canaliser, mais je crois qu’avec l’âge c’est peine perdue". Ce trait de caractère tranche avec la sérénité que Pascal Gastien dégage devant ses idéaux. "J’aime le football de possession, le travail dans les espaces et les relances de derrière. Même si parfois, comme l’an passé, ça nous a coûté des points à vouloir trop en faire. Mais on s’est ajusté, on a mûri, et cette année cela nous réussit. C’est du bonheur de vivre cela".

Celui qui pensait devenir professeur de gymnastique est donc aujourd’hui un entraîneur reconnu au plus haut niveau du football français. "C’est une fierté d’être dans les cinq (nommés pour le trophée UNFP de meilleur entraîneur, ndlr), car ce sont nos pairs qui ont voté. C’est une reconnaissance bien sûr". En attendant le résultat, dimanche 26 mai, Pascal Gatien espère finir la saison dans le "top 10 de la Ligue 1. Ce serait exceptionnel".



Sans doute sa dernière saison

Clermont est 8e à deux journées de la fin de cette saison 2022-2023. Début juillet l'entraîneur reprendra en mains les séances du club auvergnat pour une troisième saison parmi l’élite. La dernière, sans doute, avant de mettre en place une nouvelle tactique : celle de profiter pleinement de sa retraite entouré de sa famille.



