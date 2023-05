Ligue 1 : pourquoi tous les matches ont-ils lieu en même temps samedi à 21h ?

Pas besoin de surveiller votre calendrier si vous êtes fan d’une des 20 équipes de Ligue 1. Comme depuis de nombreuses années, les deux dernières journées de championnat ont lieu toutes en même temps, une mesure imposée par le règlement de la LFP (Ligue de foot professionnel). Tout coup d'envoi donné en retard ce jour-là peut même exposer le club responsable à une amende pouvant aller jusqu'à 7.500 euros.

La 37e et avant-dernière journée se déroulera ainsi ce samedi 27 mai à 21h, et ne manquera pas d’enjeux. Cette journée pourrait d’abord permettre au PSG d’être sacré champion de France au bout d’une saison chaotique aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Les dernières places européennes et la dernière place de relégable pourraient également être attribuées à cette occasion. RTL fait le point sur les enjeux de cette avant-dernière journée de championnat, à suivre en direct sur notre antenne.

Le PSG pour un titre record, Lens pour une fabuleuse deuxième place

Le PSG (84 pts) n’a besoin que d’un petit point, sur la pelouse du stade de la Meinau de Strasbourg, pour être officiellement sacré champion. Les Parisiens pourraient remporter la Ligue 1 pour la onzième fois et devenir, ainsi, le club le plus titré de l’histoire du championnat de France, devant l’AS Saint-Etienne. Mais même une défaite en Alsace pourrait suffire, si Lens (78 pts) ne l’emporte pas contre Ajaccio, déjà relégué. Les Lensois, eux, sont tout proches d’une fabuleuse deuxième place. Avec cinq points d’avance sur l’OM, troisième (73 pts), les Sang et Or ne sont qu’à une victoire d’une qualification directe en Ligue des champions, 21 ans après la dernière apparition du club en C1. Un match nul peut également faire le bonheur des Lensois, si l’OM ne bat pas Brest. Les Marseillais, eux, devraient vraisemblablement terminer troisièmes et passer par deux tours de barrages s'ils veulent à nouveau jouer la Ligue des champions.

Places européennes : un Rennes-Monaco explosif

Ils sont quatre pour les deux derniers tickets européens, offerts aux quatrième et cinquième du championnat. Monaco, 4e mais désormais hors course pour le podium, est en grand danger avant les deux dernières journées. Les Monégasques, 65 pts, n’ont plus que deux points d’avance sur Lille, 5e (63 pts), et trois sur Rennes, 6e (62e). Autant dire que le Rennes-Monaco de samedi soir s’annonce bouillant et déterminant pour la quatrième place qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Lille, qui reçoit Nantes, pourrait en profiter et faire la belle affaire de la soirée. Lyon, 7e avec 59 pts, doit espérer un miracle pour accrocher au mieux la cinquième place, qui offre un ticket pour le barrage de la Ligue Europa Conférence.

Strasbourg presque maintenu, peur sur Auxerre et Nantes

Si on connaît déjà l’identité de trois relégués en Ligue 2 (Troyes, Ajaccio et Angers), l’identité du quatrième et dernier malheureux reste à déterminer. Le RC Strasbourg (15e, 39 pts), qui s’est spectaculairement redressé ces dernières semaines, dispose de 6 points d’avance sur Nantes, le premier relégable (17e, 33 pts). Les Alsaciens, qui reçoivent le PSG, sont quasiment maintenus et pourraient l’être officiellement à l’issue de cette 37e journée. La bataille pour le maintien devrait donc se jouer entre Auxerre (16e, 34 pts) et Nantes. L’AJA se déplace à Toulouse, tandis que Nantes se rendra à Lille. Un seul cas de figure pourrait régler l’affaire : si Auxerre l’emportait et si les Nantais perdaient à Lille, envoyant ainsi les Canaris en Ligue 2. Sinon, rendez-vous samedi 3 juin pour l’ultime journée de championnat.

