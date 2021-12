Karim Benzema n'en finit plus de faire parler de lui. Lors de la 21e journée du championnat d'Espagne, l'attaquant français a porté son club du Real Madrid grâce à un doublé face à l'Athletic Bilbao (2-1). Deux réalisations qui lui ont permis de dépasser la barre des 400 buts en carrière (401) et d'élever son compteur à 15 buts en championnat cette saison.

Le joueur français, qui vient tout juste de fêter ses 34 ans, a ouvert le score dès la 4e minute de jeu avec un petit bijou. Grâce à une frappe magnifique qui est allée se nicher au ras du poteau, Karim Benzema a une nouvelle fois, réussi à tromper le gardien adverse Julen Agirrezabala, qui n'a rien pu faire.

Seulement 3 minutes plus tard, le buteur des Bleus doublait la mise avec un but un peu plus classique, mais qui a permis d'assurer la victoire pour le Real, qui reste en tête de la Liga avec 43 points.

Avec de telles performances, l'attaquant madrilène ne manque de faire l'unanimité du côté de la presse espagnole qui ne tarie pas d'éloges sur lui. Marca, le journal espagnol qualifie le joueur "d'antivirus". Quant à As, autre média espagnol, a titré son journal "Liga de Benzema".

Pour rappel, Karim Benzema et ses coéquipiers du Real Madrid retrouveront le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et Lionel Messi, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le 15 février prochain lors du match aller.