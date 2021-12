PSG-Bruges : Mbappé explique pourquoi il a laissé Messi tirer le penalty

PSG-Bruges : "On était mieux dans le jeu, beaucoup plus concerné", souligne Kylian Mbappé

PSG-Bruges : "On était mieux dans le jeu, beaucoup plus concerné", souligne Kylian Mbappé

De concert, Kytlian Mbappé comme son entraîneur Mauricio Pochettino ont salué "un pas en avant". En dépit d'un début de deuxième période sans saveur et logiquement sanctionné d'une réduction de l'écart de Bruges, le PSG s'est offert un festival offensif (4-1) et, surtout, s'est rassuré dans le jeu, mardi 7 décembre au Parc des Princes.

Déjà qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions avant cette sixième et dernière rencontre de phase de poules, Paris marque quatre buts pour la première fois depuis la réception de Clermont en Ligue 1 (4-0) le 11 septembre dernier. Comme Lionel Messi, buteur aux 38e et 76e minutes, Mbappé s'est offert un doublé, en cinq minutes en tout début de match (2e, 7e).

Le champion du monde de 22 ans délivre aussi les deux passes décisives pour l'Argentin. La première dans le jeu. La seconde, imagée, en lui donnant le ballon pour qu'il frappe le penalty que l'ancien Barcelonais avait lui-même obtenu. Pourquoi un tel geste altruiste de la part de Mbappé ? Réponse de l'intéressé : "On va avoir besoin de Messi".

Le plus important c'est qu'il arrive en pleine confiance Kylian Mbappé à propos de Lionel Messi

"Ça reste Lionel Messi, a-t-il poursuivi. On va avoir besoin de lui dans la saison, je suis sûr qu'il va nous aider quand les échéances importantes vont arriver. Le plus important c'est qu'il arrive en pleine confiance pour ces matches-là et parce que lui après il va nous le rendre. Donc qu'il finisse avec deux buts c'est bien pour nous, pour lui bien sûr, mais ça va être bien pour nous dans le futur".

Plus largement, "je pense qu'on a fait un bon match, estime l'enfant de Bondy. On était mieux dans le jeu, beaucoup plus concerné. Il y avait beaucoup plus de maîtrise aussi. Maintenant on va avoir deux mois et demi sans Ligue des champions pour bien travailler et mettre nos automatismes au point, la tactique, et arriver près pour les matches qui arrivent".