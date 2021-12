Les incidents entre le Paris FC et Lyon, le 10-0 infligé par Bordeaux aux Jumeaux de M’Zouasia, la folle séance de tirs aux buts entre Dinan-Léhon et Brest... Les 32es de finale de la Coupe de France ont réservé bien des surprises - plus ou moins bonnes - aux amoureux de ballon rond.

Ce dimanche 19 décembre au soir, le tirage au sort des 16es de finale, qui se dérouleront les 2 et 3 janvier prochains, a été effectué. Le tour sera marqué par un derby du Nord entre Lens et Lille, tous deux pensionnaires de Ligue 1, très attendu après les débordements survenus le 18 septembre dernier lors de la 6e journée de Ligue 1.

D'autres confrontations entre des clubs de première division auront lieu. Parmi elles, Brest-Bordeaux ou Montpellier-Strasbourg. Nice accueillera le vainqueur - s'il y en a un - entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. La commission de discipline de la FFF doit se réunir en début de semaine et prendra "des décisions disciplinaires" avant les 16es concernant les incidents en tribunes qui ont interrompu le match vendredi 17 décembre.

L'Olympique de Marseille, qui s'est défait des amateurs de Cannet-Rocheville 4-1, se déplacera à Chauvigny, club de National 3, tandis que le PSG se rendra à Vannes (N2) après sa victoire contre l'Entente Feignies-Aulnoye (0-3).

Le programme complet des 16es de finale

Lens (L1) - Lille (L1)

Nice (L1) - Paris FC (L2) ou Lyon (L1)

AS Cannes (N3) - Toulouse (L2)

Linas-Montlhéry (N3) - Amiens (L2)

Bergerac Périgord (N2) - US Créteil Lusitanos (Nat.)

Nancy (L2) - Rennes (L1)

Versailles (N2) - La Roche Vendée (N3)

Brest (L1) - Bordeaux (L1)

Chauvigny (N3) - Marseille (L1)

Bastia (L2) - Clermont (L1)

Thaon (N3) - Reims (L1)

Jura Sud (N2) - Saint-Etienne (L1)

Montpellier (L1) - Strasbourg (L1)

Vannes (N2) - Paris SG (L1)

Vitré (N2) - Nantes (L1)

Quevilly-Rouen (L2) - Monaco (L1)