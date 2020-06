Ligue 1 : Amiens conteste encore sa relégation

publié le 29/06/2020 à 02:34

Alors que la Fédération française de football a entériné vendredi 26 juin une Ligue 1 limitée à 20 clubs pour la saison prochaine et que l’espoir d’un maintien pour Amiens et Toulouse s’est éloigné, Amiens, contrairement à Toulouse, ne se résigne pas. Bernard Joannin, président du club, a décidé de déposer un nouveau recours devant le Conseil d’État pour contester cette décision.

Dans un entretien accordé au Courrier picard et paru ce dimanche 28 juin, Bernard Joannin s'est insurgé contre la décision de relégation : "La ligue professionnelle de football a établi un dossier uniquement à charge, totalement orienté avec des informations biaisées et erronées sur quatre domaines ".

Le président d’Amiens a ensuite détaillé les quatre domaines : le calendrier, la santé des joueurs et surtout deux points où il accuse la LFP de "manipulation", celui de la finance et des droits de diffusion télévisés. Bernard Joannin accuse ainsi la LFP d’avoir "présenté un document totalement faux. Ils ont dit qu’il ne serait pas possible de commercialiser les 42 matchs supplémentaires mais je pense que c’est tout à fait possible".