Les amateurs de football ne manqueront sans doute pas cette affiche. Marseille défie le Feyenord Rotterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence ce jeudi 28 avril. Le coup d'envoi est prévu à 21h, le match est à suivre dès 20h45 sur M6. L'ambiance s'annonce bouillante et le déplacement des supporters marseillais va se faire sous très haute surveillance. On se souvient des incidents qui les avaient opposés aux grecs du PAOK Salonique au début du mois.

Les supporters olympiens ont rongé leur frein. Lors de la saison européenne de l'OM, ils ont déjà été privés de quatre déplacements. Cette fois-ci, ils seront 2.000 à se rendre à Rotterdam. Thierry espère que tout se passera bien. "On croise les doigts et j'espère qu'il n'y aura pas d'incidents. On ne veut pas être interdits de se déplacer si on se qualifie pour la finale. On n'a pas besoin de cette violence donc je pense que tout sera encadré donc logiquement ça devrait bien se passer".

Ils seront très encadrés même, les groupes de supporters ont dormi la nuit dernière dans le bus, avec interdiction de loger sur place. Ils vont arriver dans la journée, regroupés dans une fan zone sécurisée. "Les supporters seront attendus et encadrés à la fois par nos stadier de l'OM et en même temps par les forces de l'ordre locale", assure Jacques Cardoze, directeur de la communication du club. "Ensuite ils sont acheminés à pied jusqu'à l'intérieur du stade, avant que le grand public puisse rentrer. Ainsi, il n'y a pas de contact entre les supporters visiteurs et les autres". Les ultras de Feyenoord sont réputés comme les plus chauds des Pays-Bas. Cette saison, en 16 rencontre européennes, ils ont été privés de déplacement dix fois à cause de graves débordements.

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Sans doute l'un des secrets les mieux gardés du Kremlin. L'état de santé du dirigeant russe, Vladimir Poutine, interroge. Ses dernières apparitions à la télévision viennent renforcer les doutes sur une éventuelle maladie grave.

États-Unis - Les relations entre les Américains et les Russes sont officiellement au point mort. Il semble toutefois que des négociations discrètes sur certains sujets, notamment un échange de prisonniers, soient maintenues.



Paris - Le policier qui a tué deux hommes sur le Pont-Neuf, un gardien de la paix de 24 ans, a été mis en examen pour "homicide volontaire". La légitime défense n'a pas été retenue par les juges.