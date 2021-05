publié le 27/05/2021 à 19:44

De présentateur d'une émission d'investigation à directeur de la communication de l’Olympique de Marseille. Ce parcours atypique a été emprunté par Jacques Cardoze, qui a laissé Complément d'enquête derrière lui afin de rejoindre son club de cœur.

"Le processus a duré trois mois, les hésitations sont nombreuses à ce moment-là (…). D'un côté vous avez un chemin qui était le confort et de l'autre c'était une envie, une passion", témoigne Jacques Cardoze, invité de RTL Soir ce jeudi 27 mai. Toutefois il sent désormais prêt et les supporters ont hâte de le voir à l'oeuvre. "Ils m'ont déjà validé", assure-t-il dans un sourire.

Se décrivant lui-même comme un enfant de l'OM, l'ex-journaliste se rappelle des bons moments que l'équipe lui a procurés : "J'avais 15 ans lorsque Bernard Tapie rachète l'Olympique de Marseille et de mes 15 à mes 22 ans ce sont les plus belles années".

Selon lui, son club mais aussi le football doit beaucoup à ce dernier. "Bernard Tapie est associé à l’histoire de Marseille, il est celui qui nous a donné cette force à la fin des années 80 et je pense qu'il a changé beaucoup de choses dans le football". Quant à renommer le stade Vélodrome stade Bernard Tapie ? "C'est une bonne idée", estime Jacques Cardoze.