Espagne : le derby de Séville arrêté après un jet de projectile

Le match entre le Betis et le FC Séville a été définitivement arrêté à la 39e minute

Alors que le championnat de France est sujet a plusieurs débordements de supporters dans certains stades depuis le début de la saison, un fait similaire est survenu ce samedi soir en Espagne. La rencontre entre le Betis Séville et le Séville FC en 8e de finale de la Coupe du Roi a en effet été définitivement arrêté après un jet de projectile qui a atteint le joueur Joan Jordan à la tête.

Les faits son sont produits à la 39e minute : alors que Nabil Fekir venait d'égaliser à 1-1 sur un corner direct, le milieu de terrain du Séville FC Joan Jordan a été touché à la tête par une barre en plastique lancée des tribunes sous les yeux de l'arbitre, qui a décidé d'interrompre la rencontre pendant de longues minutes, avant de l'arrêter définitivement.

"Officiel : le 8e de finale de Coupe du Roi entre le Betis Séville et le Séville FC est suspendu. La RFEF condamne tout acte de violence sur les terrains de jeu", a écrit la fédération espagnole, organisatrice de la compétition, sur Twitter. Joan Jordan a reçu des soins sur la pelouse, mais a pu se relever sans souci et ne semblait pas grièvement touché. D'après les images diffusées à la télévision, l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoechea a ramassé la barre, qui semblait faite de plastique, l'a déposée sur la touche et a commencé à discuter avec les responsables du stade.

Selon la presse espagnole, les trois options sont désormais les suivantes : jouer le match à huis clos, jouer le match en fermant une partie des gradins, ou jouer le match dans un autre stade. L'élimination du Betis Séville n'est a priori pas envisagée. En 2007, le derby andalou entre le Séville FC et le Betis Séville avait déjà été arrêté après qu'une bouteille avait heurté la tête de l'entraîneur du Séville FC Juande Ramos, le laissant inconscient. Le reste du match avait été disputé des jours plus tard au stade Alfonso Perez, à Getafe au sud de Madrid.