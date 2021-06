Macron giflé : "C'est chaque Français qui reçoit un coup à travers lui", estime Schiappa

publié le 08/06/2021 à 19:08

Après l'agression dont a été victime Emmanuel Macron, giflé par un homme de 28 ans lors d'un déplacement dans la Drôme, Marlène Schiappa a réagi dans RTL Soir, évoquant "un acte isolé". "Quand le président est agressé, c'est chaque Français qui reçoit un coup à travers lui", a également estimé la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté.

Alors que la classe politique est unanime et qu'un grand nombre de responsables a condamné ce geste, Marlène Schiappa a reconnu y être "sensible. "Je me réjouis que l'ensemble de la classe politique prenne ses responsabilités et appelle, sans aucune ambiguïté, à condamner cet acte terrible" a-t-elle affirmé.

"Quel que soit notre camp, nous devons collectivement nous mobiliser pour faire baisser le niveau de violence de notre société qui est encore trop élevé", a estimé la membre du gouvernement. "Il y a une responsabilité des réseaux sociaux sur lesquels la haine, y compris à l'égard des élus, prolifère chaque jour" a-t-elle également regretté.