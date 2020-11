publié le 06/11/2020 à 08:12

Lille redonne le sourire au football français. Après les déboires du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille et du Stade Rennais, qui ont tous perdu cette semaine en Ligue des Champions, le Losc s'est offert un authentique exploit en s'imposant sur la pelouse de l'AC Milan (0-3), lors de la 3e journée des phases de poules de la Ligue Europa.

L'entraîneur des Dogues, Christophe Galtier, a salué la prestation de ses joueurs, à l'issue du match : "C'est un grand match, je suis vraiment très fier de mes joueurs car on avait des armes et des arguments mais aussi des inquiétudes". "Après le premier quart d'heure, notre jeu s'est mis en place et les joueurs ont réussi le match parfait", a-t-il également affirmé.

Avec cette victoire, le Losc prend la tête du groupe H (7 points), où il reste invaincu après 3 rencontres. De son côté, les Rossoneri, qui n'avaient plus connu la défaite depuis le 8 mars dernier et une série de 24 matches, sont deuxièmes (6 points).

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le bilan de l'épidémie s'alourdit en France où près de 60.000 nouveaux cas positifs ont été détectés durant les dernières 24 heures. Près de 4.500 lits de réanimation sont actuellement occupés par des malades de la Covid-19. "La pression est très forte", a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Faits divers - Un trafic de faux certificats de tests négatifs à la Covid-19 a été démantelé à l'aéroport de Roissy. Sept personnes ont été interpellées dans le cadre de ces ventes illégales qui permettaient à des voyageurs d'embarquer sur des vols internationaux.

International - Dans un discours prononcé depuis la salle de presse de la Maison Blanche, ce jeudi 5 novembre, Donald Trump a de nouveau accusé Joe Biden et le parti démocrate de "fraude" dans la présidentielle américaine. Des accusations qui ont poussé les chaînes de télévision à couper son discours.