publié le 07/09/2019 à 07:26

C'est la rentrée des classes pour les hommes de Didier Deschamps. Trois mois après leur défaite en Turquie (2-0), les Bleus n'auront pas le droit à l'erreur ce samedi lors de la réception de l'Albanie au Stade de France.

En l'absence de Mbappé, Kanté ou encore Pogba, le sélectionneur français pourrait bien miser sur des connexions en club pour ce match comptant aux qualifications à l’Euro 2020. Ainsi quatre joueurs du Bayern Munich pourraient être titulaires au coup d'envoi avec Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Kingsley et Corentin Tolisso. Les néophytes Jonathan Ikoné et Mattéo Guendouzi pourraient également connaître leurs premières minutes sous le maillot bleu.

Après quatre journées, la France est toujours en tête du groupe H avec trois victoires (contre la Moldavie, l’Islande et Andorre) mais rien n’est fait puisque son groupe est extrêmement dense et la Turquie et l'Islande qui comptent également 9 points.

À écouter également dans ce journal

Politique - Le gouvernement a tranché et décidé de prendre un arrêté pour mettre en place une distance minimale nationale entre les champs sous pesticides et les habitations ou les écoles. Ce dossier faisait l'objet de vifs débats entre les ministères concernés, les élus et les agriculteurs.

Tendances - L'avenir de la compagnie aérienne Aigle Azur, en cessation d'activité et dans l'attente d'un repreneur, s'obscurcit. Depuis cette nuit, tous les avions de la deuxième compagnie française sont cloués au sol et des milliers de passagers sont bloqués au Mali et en Algérie.

Société - C'est la rentrée des "gilets jaunes". Pour eux, pas question de lâcher prise et ils ont promis un mois de septembre musclé. De ce fait, ils se rassemblent ce samedi, dans plusieurs villes de France.