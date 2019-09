publié le 06/09/2019 à 19:21

Plus aucun avion de la compagnie Aigle Azur ne volera à partir du samedi 7 septembre. Alors que la seconde compagnie aérienne français est en plein redressement judiciaire, son ex-directeur général, Philippe Bohn, explique sur RTL que cette situation "n'aurait jamais dû arriver".

L'entreprise, désormais en attente d'un repreneur, "a eu des erreurs de gestion qui ont mené là où nous sommes aujourd'hui." Selon Philippe Bohn, Aigle Azur aurait pu être sauvée, "le 29 août dernier". Gérard Houa a soumis "une proposition concrète qui aurait pu éviter d'arriver à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui".

"Nous avions un projet très précis et personne ne l'a pris en compte", explique-t-il. Il revient également sur Gérard Houa, un actionnaire qui possède 19% du capital d'Aigle Azur. "Monsieur Houa propose d'injecter 15 millions d'euros de capital [...] pour redynamiser et repartir". Il s'agit, selon lui, "d'une stratégie établie et des projets" qui ont pour but de " faire vivre" la compagnie.

Philippe Bohn évoque une situation "anxiogène et désagréable" au sujet des clients qui ne peuvent être remboursés par sa compagnie.