publié le 06/09/2019 à 16:09

Une musique qui rappellera des souvenirs à certains. Song 2 du groupe Blur est devenue ce vendredi 6 septembre, l'heureuse élue des internautes. Désormais cette musique raisonnera dans les stades à chaque but de l'Équipe de France de football.

C'est après 3 jours de vote et de débats sur les réseaux sociaux que le résultat est tombé. "Vous avez choisi Song 2 de Blur comme musique de but des Bleus dans les stades !!", écrit sur Twitter le compte de l'Équipe de France.

La lutte était acharnée, les électeurs avaient le choix parmi dix musiques : Barbara Streisand de Duck Sauce, What I Want de Bob Sinclar, One More Time de Daft Punk, We Are Your Friends de Justice, Magic In The Air de Magic System, Wake Me Up d’Avicii, Pump it des Black Eyed Peas, Seven Nations Army des White Stripes ou encore Freed From Desire de Gala.

Le choix de cette musique n'est pas due au hasard, en plus de l'aspect dynamique de celle-ci, elle a surtout réveillé quelques nostalgiques. En effet cette chanson servait aussi d'introduction au jeu vidéo FIFA 98.

Alors que les Bleus affrontent l'Albanie ce vendredi 6 septembre, à l'occasion d'un match de qualification pour l'Euro 2020, les supporters espèrent entendre cette nouvelle musique à plusieurs reprises.