Les infos de 6h30 - Euro 2021 : "L'état d'esprit est là", estime Didier Deschamps

Les Bleus affronteront la Suisse en huitième de finale de l'Euro, à Bucarest en Roumanie, lundi 28 juin. C'est le début d'une nouvelle étape pour l'équipe de France, qui n'a plus le droit à l'erreur, avec les matches couperets. Selon Didier Deschamps, le plan se déroule comme prévu.

Pour le sélectionneur de l'équipe de France, il y a peut-être de meilleures impressions que celles données par son équipe. Mais il assure que les Bleus sont bien présents : "On est là et on sait très bien qu'il y a une nouvelle compétition qui va commencer. D'avoir gagné ce premier match contre l'Allemagne était très important pour nous. D'avoir pris malgré tout ce point dans un contexte si particulier pour différentes raisons contre la Hongrie, nous a offert, avant de jouer ce match, la qualification. On a eu trois matches différents mais de haute intensité. On n'a pas tout bien fait, mais l'état d'esprit est là. On peut encore améliorer des choses bien évidemment".

Didier Deschamps est positif pour la suite de la compétition : "On aura un jour de plus (de repos) et ça ne va pas faire de mal pour récupérer puisqu'on joue dans cinq jours, lundi prochain, un tout autre adversaire. Satisfait d'être au rendez-vous encore une fois".

À écouter également dans ce journal

Euro 2021 : La France et le Portugal ont fait match nul à l'issue de leur match qui s'est déroulé mercredi 23 juin dans la soirée (2-2).

Val-d'Oise : Un homme, visé par une procédure d'expulsion, est décédé mercredi 23 juin à Pierrelaye. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire après avoir reçu une impulsion de taser de la part d'un policier qui accompagnait l'huissier.

Régionales 2021 : À trois jours du second tour des régionales, les candidats se démultiplient pour envoyer les électeurs aux urnes. Après l'abstention record de dimanche dernier, près de 67%, les candidats sillonnent le terrain pour convaincre les électeurs.