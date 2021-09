Les infos de 8h - Plusieurs enseignes épinglées au sujet des garanties légales

Connaissez-vous précisément la garantie des produits que vous achetez ? Plusieurs entreprises vont être sanctionnées à ce sujet, comme SFR, Darty ou encore Boulanger. Ces dernières ont été épinglées par la répression des fraudes pour leur mauvaise communication sur les garanties proposées sur les produits électroniques et l'incitation aux clients à souscrire à des contrats supplémentaires.

Impossible de trouver les garanties qui couvrent vos tablettes numériques, votre ordinateur ou votre téléphone avant de l'acheter. Impossible non plus de savoir, par exemple, qu'il est garanti deux ans en cas de casse ou de défaillance, selon un constat de la répression des fraude. Ses agents se sont fait passer pour des clients lambdas et sont allés acheter un appareil électronique dans une grande enseigne spécialisée, sur un site de e-commerce ou encore chez un opérateur téléphonique.

Logiquement, vous devriez avoir facilement accès à ces informations avant tout achat. Pourtant, ce n'est pas le cas une fois sur trois. Celles-ci étaient parfois cachées dans un paragraphe des conditions générales de vente, voire à un seul endroit du magasin, ce qui n'est pas suffisant. Le pire, constaté dans certaines enseignes : la mise en avant de garanties payantes proposées par le commerçant alors que vous étiez déjà couverts par la loi.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - 200 manifestations sont prévues ce samedi 4 septembre dans l'ensemble de la France pour le huitième week-end de mobilisation contre le passe sanitaire.

Fait divers - Le parquet de Marseille a annoncé vendredi 3 septembre l'arrestation, la semaine précédente, de Kamel Meziani, figure de narco-banditisme de la cité phocéenne.

Environnement - La France va porter les aires bénéficiant de "protection forte" à 5% de son espace maritime en Méditerranée d'ici à 2027, contre 0,2% actuellement, a annoncé Emmanuel Macron vendredi 3 septembre.