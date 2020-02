Ligue des champions : Mbappé, l'atout sportif mais aussi économique du PSG

publié le 18/02/2020 à 09:33

Ce mardi 18 janvier, le PSG affronte Dortmund en 8es de finale de Ligue des champions. L'occasion de plonger dans la galaxie Mbappé. Le joueur star de l'équipe parisienne est aussi le gestionnaire d'un empire à la fois sportif, économique et symbolique, à une époque où les footballeurs sont devenus des chefs d'entreprises.

À 21 ans, la star du football français est déjà le joueur le plus cher du monde, valorisé à plus de 250 millions d'euros par l'Observatoire du football. Le prix d'un champion mais aussi d'une machine à vendre des maillots. Pour un maillot au nom du Brésilien Neymar, il s'en vend deux au nom du Français. Avec l'équipe de France c'est 4 maillots Mbappé pour 1 maillot Griezmann vendu.

Pour Nathalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnel, Mbappé "fait rayonner l'ensemble de la France à l'étranger. Peu de joueurs font la une du Time comme lui. Il s'agit d'un joueur qui inspire sur le terrain mais aussi à travers son attitude."

Un aimant à grandes marques

Au contraire d'un Neymar qui emplie 39 sponsors sans aucun discernement, de l'huile de moteur en passant par une marque de boisson énergisante et de batteries de voiture, Mbappé lui n'a choisi que quatre entreprises avec un mot d'ordre : chercher le symbole. La précision grâce à sa collaboration avec l'horloger chronométreur officiel à la Fifa, aux côtés du roi Pelé. Ou encore le bien manger avec une marque d'aliments 100% bio pour bébés. Sans oublier la performance, avec l'équipementier Nike.

La célèbre marque de sport a d'ailleurs développé une ligne spéciale Mbappé, aux couleurs de Bondy. Le joueur parle au-delà de son sport; il a une dimension sociale, universelle, là aussi très travaillée, comme quand il a crée son association, "Inspire by KM", sur une idée de sa mère. L'idée : financer et accompagner des jeunes talents dans tous les domaines.

Pour garder son joueur star mais aussi sa principale manne financière et son sujet favori de communication, le PSG fait tout pour convaincre Mbappé de rester à Paris, alors que Zidane lui fait les yeux doux. Ramón Calderón, l'ancien président du Réal Madrid, a bien compris l'intérêt de recruter la star française : "Ces joueurs attirent les marques internationales et l'argent. Et Mbappé fait tout pour soigner son image, aucune information négative ne filtre sur lui. Il s'agit d'un grand professionnel qui s'attache à devenir le meilleur."