Les infos de 6h - Les Ultras du PSG réclament la démission du Président Nasser Al-Khelaifi

Le PSG en pleine crise. Samedi 12 mars, le CUP (Collectif Ultras Paris) a invité dans un communiqué la direction à démissionner. Quatre jours après la débâcle à Madrid, ils appellent à une manifestation devant le Parc des Princes ce dimanche en marge de la réception des Girondins de Bordeaux en Ligue 1.

De la direction, aux joueurs, en passant par les médecins et les employés, tout le monde est amer quatre jours après le naufrage madrilène. C'est un tout club qui reste groggy.

Mauricio Pochettino, l'entraineur au destin déjà scellé, va pourtant devoir trouver les mots pour éviter un plus grand naufrage et assurer au club, au moins, son dixième titre de Champion de France. La thérapie débute ce midi face à Bordeaux et il y a du travail : "'Comment je me sens ?' Emmerdé", lance le coach Argentin. "La façon dont on manque la qualification m'emmerde. C'est difficile, de passer à autre et de dormir la nuit".

L'entraineur Argentin se prépare à recevoir un accueil musclé au Parc des Princes, comme les joueurs et surtout la direction, sommée de démissionner par les Ultras parisiens. C'est bien la tête de Nasser Al-Khelaifi qu'ils veulent voir tomber pour opérer selon eux une réorganisation totale au sein du club et remettre le terrain au cœur du projet en délaissant le marketing et la communication. Plus qu'un accident sportif, c'est une crise d'identité qui s'est ouverte au PSG.

À écouter également dans ce journal

Économie - Une "remise à la pompe de 15 centimes par litre" s'appliquera à partir du 1er avril et pendant 4 mois pour tous les Français, afin de faire face à l'envolée des prix du carburant, a annoncé samedi Jean Castex

Faits-divers - Quatre enfants et une femme ont été retrouvés morts dans un appartement insalubre de Grenoble, vendredi 11 mars. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'une mère ayant tué ses enfants avant de se suicider.

Coronavirus - Jean Castex a annoncé dans l'ouverture de la quatrième dose de vaccin "aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois".