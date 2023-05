Ligue 1 : Lens bat l'OM et prend la 2e place

Mais qu'est-ce qui peut arrêter le RC Lens ? Les Lensois ont réalisé une nouvelle performance majuscule en s'imposant contre l'OM (2-1), samedi soir dans le choc de la 34e journée de championnat. Les Sang et Or, poussés par un stade Bollaert en fusion, prennent du même coup la deuxième place à leur adversaire du jour (72 pts contre 70 pts). Ils ne sont plus qu'à trois unités du PSG, leader en crise en coulisses, qui se déplacera sur la pelouse du relégable Troyes dimanche soir à 20h45.

Mais quelque soit le résultat des Parisiens, le RC Lens a confirmé qu'il est un sérieux et dangereux prétendant à la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des champions. L'immense joie de Frank Haise et ses hommes au coup de sifflet suffit à mesurer la performance réalisée, une nouvelle fois, par le RC Lens.

Fofana et Openda décisifs

Car ce choc au sommet en a vraiment été un, avec une énorme intensité et une tension de tous les instants. La polémique s'est également invitée sur le terrain dès la 8e minute, avec un but étrangement refusé par l'arbitre Clément Turpin sur une (très, très) légère poussette de Sanchez sur Danso, suite à un recours à la VAR. Les Lensois ont alors haussé le ton, avec un tir surpuissant de Fofana sur le poteau à la 22e. Puis le capitaine lensois a trouvé la faille sur sa "spéciale", une frappe enroulée du droit à l'entrée de la surface (1-0, 42e)

Et sur un magnifique double une-deux avec Sotoca, Frankowski a centré dans les 6 mètres pour Openda, qui propulsait sa tête au fond des filets (2-0, 60e). La réduction au score de Payet, entré en jeu à un quart d’heure de la fin, sur un centre en retrait de Guendouzi (2-1, 88e), n'a rien changé. Les Lensois pouvaient chanter avec leurs supporters et rêver, un peu plus, à entendre l'hymne de la Ligue des champions la saison prochaine.

